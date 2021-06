Charvensod: Dalla Consulta comunale dei Ragazzi tante proposte costruttive

Dopo mesi di accurato lavoro e confronto, la Consulta dei Ragazzi del Comune di Charvensod ha presentato al Consiglio comunale i progetti e le proposte elaborati durante l’anno scolastico.

La Consulta comunale dei ragazzi è formata dagli alunni delle classi quarte e quinte dei due plessi che guidati e coadiuvati dalle insegnanti,che espongono all’Amministrazione comunale idee e suggerimenti per migliorare la gestione del territorio e favorire lo sviluppo della comunità.

Il plesso di Plan-Félinaz ha lavorato sul tema della sicurezza stradale. Gli alunni, verificato che alcuni automobilisti non rispettano i limiti di velocità, hanno proposto di realizzare cartelli stradali da posizionare nelle vicinanze degli edifici scolastici e nei centri abitati. Hanno inoltre evidenziato il problema delle deiezioni animali, dovuto alla mancanza di rispetto verso il bene pubblico dei loro proprietari.

Il plesso Adelline Lucianaz del Capoluogo ha invece chiesto all’Amministrazione di installare pannelli solari sui fari del campetto di calcio A5 Bellevue, in modo da utilizzare energia rinnovabile e abbattere i costi di gestione; gli alunni hanno inoltre richiesto di potenziare gli orari dalla Biblioteca, in modo che sia più accessibile ai ragazzi e di collocare, magari sotto i portici del Municipio, una mostra fotografica che racconti l’evoluzione del territorio. Hanno poi proposto di sensibilizzare i proprietari dei cani a un più responsabile controllo dei loro animali in quanto, se incustoditi, rappresentano un pericolo.

"La Consulta comunale dei ragazzi rappresenta un ottimo esempio di cittadinanza attiva, volta ad alimentare il senso di responsabilità verso il territorio in cui i ragazzi vivono, giocano e crescono. Il Consiglio comunale esaminerà le istanze dei ragazzi e fornirà loro puntuali risposte", affermano Chiara Bernardi e Federica Vielmi, consiglieri comunali delegati per la Consulta comunale dei Ragazzi.

Il sindaco, Ronny Borbey ringrazia "anzitutto i bambini e le insegnanti per aver partecipato, anche quest’anno, malgrado le oggettive difficoltà dovute alla pandemia, alla nostra Consulta comunale e al progetto La Commune à l’école, i cui lavori sono stati premiati rispettivamente con il quarto posto per la scuola primaria di Plan-Félinaz e con il secondo per il plesso della scuola primaria Adelline Lucianaz".