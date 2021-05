Saint-Vincent: A giugno 2022 pronta la nuova scuola di Moron

E' prevista per il mese di giugno del 2022 la consegna della nuova scuola di frazione Moron di Saint-Vincent. Con delibera comunale d'urgenza l'edificio era stato abbattuto nel 2018 perchè in palese violazione delle norme antisismiche e i lavori per la costruzione della nuova struttura erano iniziati nel 2019, con tempi di realizzazione entro febbraio 2022.

La pandemia con i suoi stop forzati al mondo del lavoro ha necessariamente rimodulato il cronoprogramma, che però ha subìto uno slittamento di soli quattro mesi; l'auspicio è che l'inaugurazione a giugno non subisca ulteriori rinvii in modo da consentire ai 27 alunni residenti a Moron e più in generale in collina (ora dislocati in altre sedi sul territorio) di poter tornare alle loro classi.

Per le nuove scuole il Comune di Saint-Vincent ha impegnato la somma di circa un milione e settecentomila euro.

Ed è dei giorni scorsi la notizia che il Comune di Saint-Vincent ha deciso di mettere all'asta (base 45mila euro) il vecchio edificio delle scuole di Moron, abbandonato dagli anni Cinquanta.