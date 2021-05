Le 'tolleranze costruttive' in commissione Consiglio Valle

Le così dette "tolleranze costruttive" in ambito urbanistico introdotta con le disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2021-2023, sono approdate in Commissione permanete del Conisglio Valle.Entro fine mese, infatti, la giunta regionale dovrebbe approvare la delibera, sulla quale deve esprimersi la Commissione, che specifica le modalità di applicazione delle "tolleranze costruttive" ai sensi dell'articolo 80bis della legge regionale del dicembre 2020.» Sarà così possibile, per i valdostani, di poter accedere alle agevolazioni fiscali per ristrutturare.