Gressan: Tanti investimenti per migliorare qualità della vita sul territorio

Già si è scritto di come gli Enti locali valdostani, nonostante le tante difficoltà causate dalla pandemia, assolvano con solerzia il da farsi per l’operatività dei loro comuni. A ulteriore dimostrazione di questo vi è la recente adunanza del Consiglio comunale di Gressan.

In apertura di seduta e dopo aver portato a portato a conoscenza il Consiglio sulla situazione Covid sul territorio di Gressan, in via di normalizzazione, il sindaco, Michel Martinet, ha informato l'aula circa l'utilizzo di un fondo per manutenzioni e acquisti di attrezzature destinate alla manutenzione di Maison Gargantua. Doveroso, poi l’elogio al defunto consigliere e assessore comunale Eligio Cunéaz: “Con lui ho condiviso ogni passo politico in Comune - ha ricordato Martinet - anche quando ha deciso di non ricandidarsi. Profondo conoscitore del territorio, amministratore attento, era un uomo sempre pronto alla mediazione e alla collaborazione”.

Il sindaco ha poi relazionato sull’avanzo di amministrazione per un ammontare di 1.279.676 euro del rendiconto dell’esercizio finanziario 2020, di cui 304.665 euro destinati a investimenti programmati e 910.468 senza vincolo di destinazione.

“La prudenza applicata alla gestione di Bilancio permetterà, quest’anno, l’effettuazione di una serie di interventi, fra i quali spicca la progettazione della nuova sala consiliare a la dotazione di nuovi servizi igienici per l’area verde", ha concluso Martinet.

È stata poi proposta una variazione al bilancio 2021/23 e il relativo documento di programmazione che pareggia sulla cifra di 779.404 euro. Nella specifica spiccano 18mila euro di recupero arretrati Imu, 80.801 euro sono rimborsati dall’Unité du Mont-Émilius per interventi di manutenzione strade effettuati in anni precedenti, 20mila euro saranno spesi per l’acquisto di un’apparecchiatura per la sanificazione dei locali, 109mila euro sono per la messa in sicurezza della strada Lavachère, 36.179 euro saranno spesi per la sostituzione dei tabelloni luminosi informativi posizionati nel capoluogo e a Pila.

Significativo l’intervento per l’installazione di bagni autopulenti nell’area verde, per una spesa di 50mila euro. Identica cifra sarà spesa per la progettazione della nuova sala consiliare. 80mila euro saranno invece spesi per manutenzioni agli asfalti e 60mila per la manutenzione dell’acquedotto. La seduta si è conclusa con la nomina del segretario comunale Josette Grimod.