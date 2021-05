Projet 'Lumturo' consacre mois mai à Europe

Le projet Lumturo - phare en espéranto - consacrera le moi de mai à l'Europe, le continent dans lequel nous vivons et, par conséquent, ce que nous croyons le mieux connaître. Le projet accompagnera le public à la découverte - ou la redécouverte - de thèmes très actuels mais souvent cachés: la route des Balkans, le Green Deal, la situation vécue par la communauté Lgbt +, et autres. ''Le long de la route des Balkans'' sera le thème abordé le 20 mai, sans oublier l'aspect de l'éco-durabilité et de la lutte pour la protection de l'environnement menée par Extinction Rebellion, qui en parlera le 21 mai.

Un rendez-vous avec le professeur Raffaele K. Salinari intitulé "Europe: éléments critiques pour repenser un mythe nécessaire" est prévu le 22 mai. En outre, la collaboration avec Arcigay et Queer VdA se poursuivra, qui le mercredi 12 à 18h a organisé un dialogue et une discussion sur la situation Lgbt + en Hongrie avec Ervin Bajrami (militant et conseiller de "Il Grande Colibrì"), et avec le MAET (Musée d'anthropologie et d'ethnographie de Turin), à travers l'intervention d'Alessandro Zolt le 28 mai, qui parlera et jouera divers objets sonores et musicaux liés à l'Europe.

Les rendez-vous habituels se poursuivent également: le 15 mai Miriam Falletti parlera de la dernière production littéraire de Silvia Meller, "La pecora nera", tandis que pour le cinéma le 24 Mai Andrea Borgomaneri analysera '28 giorni dopo', le film de 2002 de Danny Boyle. (ANSA).