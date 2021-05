Adu Vda commenta la vicenda degli interinali Ausl

Attendiamo, come sempre, che l’autorità giudiziaria esegua i controlli di competenza.Resta la questione etica, per cui, in una Valle d’Aosta sfigurata dalle clientele, sarebbe opportuno evitareassunzioni di familiari di politici, senza una procedura concorsuale.

Come diceva Borsellino: non bisogna soloessere onesti, ma apparire onesti.

Resta la gravità di una sanità pubblica stravolta da tagli al personale e fondata sul precariato dei lavoratoricostretti al lavoro in affitto. In questo caso, il responsabile non è l’attuale assessore, ma Baccega e i suoipredecessori. Ora, però, si proceda senza indugi ai concorsi e, ove possibile, alle stabilizzazioni del personale.