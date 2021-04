Semaforo verde dalla Commissione al progetto di legge presenza del lupo in Valle d'Aosta

Nella mattina di oggi, lunedì 26 aprile 2021, la terza Commissione "Assetto del territorio" ha espresso parere favorevole all'unanimità su di un nuovo testo di misure di prevenzione e di intervento per la specie lupo in Valle d'Aosta, risultante dal coordinamento fra la proposta dei gruppi Lega VdA e Pour l'Autonomie e del disegno di legge della Giunta regionale.

Il progetto di legge pone in capo al Presidente della Regione, di concerto con l’Assessore all'agricoltura e risorse naturali, la competenza di gestione diretta delle situazioni di maggiore criticità connesse alla gestione del lupo, di concerto con l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e coerentemente con la direttiva europea in materia. Inoltre, vengono disciplinate le attività di formazione e le campagne informative, in collaborazione con il Parco nazionale del Gran Paradiso e il Parco naturale del Mont Avic, per promuovere la conoscenza e la convivenza con la specie lupo, indirizzata, in particolare, ai gestori di aziende zootecniche e ai conduttori di alpeggio, agli escursionisti e, in generale, a tutta la popolazione.