I nostri politici diano un segno 'di appartenenza'

Nel fine settimana che ci siamo appena lasciati alle spalle in diverse occasioni primo ministro Mario Draghi ha illustrato al Paese intero il futuro di quella che dovrà essere la nostra economia, quello che ci aspetta insomma.

Sono state prese in considerazione graduali aperture anche in quei luoghi di contagio che sono stati bar e ristoranti, l’unica restrizione intoccabile è il coprifuoco dalle 22, un paio d’ore in più sarebbero state un grave pericolo per la nostra salute.

I locali potranno stare aperti fino all’ora del coprifuoco, i clienti però dovranno andarsene prima, dopo le 22 non si può farsi trovare per strada, la cena verrebbe a costare più di un ristorante stellato. Cene e aperitivi potranno essere serviti solo all’aperto. Ancora una volta ci si è dimenticati della montagna, indipendentemente da chi a spazio o no all’esterno, come si può pensare che nelle località di montagna della Valle d’Aosta si possano servire pasti di sera, all’aperto?

La comunità, quasi intera, è allibita per un simile provvedimento, i social si sono scatenati, commenti più o meno forti, irriferibili, sono stati scritti, ristoratori e baristi sono inviperiti, disperati, forse è meglio definirli, manifestazioni di protesta sono programmate in Piazza per questa settimana. La Valle d’Aosta è ancora zona rossa, solo tre regioni, Sardegna e Puglia con la Valle lo sono ancora, ci sarebbe da chiedersi come mai?

Forse è mancata un pochino di lungimiranza sanitaria, rossi ancora una settimana è sopportabile, quello che non è sopportabile è il silenzio della politica valdostana, ci si occupa della ferrovia o di Avviso pubblico ma non una parola, ormai non ci si aspetta di più, di sostegno a categorie che non sono più in grado di sopportare le decisioni che regolarmente vengono prese a Roma. Si ha quasi l’impressione che le manifestazioni di protesta siano diventate una routine da cui ci si può distrarre.

No, non è così, signori politici, lo si sa che non potete fare molto, ma dare un segno di appartenenza a quella comunità che vi ha eletto è doveroso, i valdostani hanno la necessità di sapere che siete con loro, che condividete le loro preoccupazioni, che se si apre uno spiraglio di protesta a Roma vi ci infilate.