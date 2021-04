Caveri annuncia un poderoso piano nell'edilizia scolastica, previste quattro nuove palestre

Risolvere i numerosi problemi ancora esistenti in tema di edilizia scolastica, palestre comprese, è l'obiettivo dell'assessore regionale all'Istruzione, Luciano Caveri. Tant'è che è stato inserito nel DEFR uno specifico capitolo.

L’assessore Caveri, ha precisato in aula che: “Alla luce delle richieste effettuate dalle istituzioni scolastiche che segnalano la necessità di nuovi spazi, sia a causa del COVID sia a seguito delle nuove iscrizioni per il prossimo anno scolastico 2021/2022, in continuità con le iniziative assunte negli anni 2019 e 2020, nell’anno 2021 sono previsti importanti interventi di edilizia scolastica, che riguardano, nello specifico, le scuole secondarie di secondo grado”.

Secondo quanto riferito dall’assessore gli interventi saranno funzionali a colmare la cronica carenza di palestre nel capoluogo regionale. A tal proposito ha annunciato la costruzione di quattro palestre, due in prossimità del centro e due nell’area ovest di Aosta (Tsambarlet), dove sono localizzati due importanti poli scolastici: l’istituzione scolastica Liceo delle scienze umane e scientifico Regina Maria Adelaide (via Chavanne nella foto) e la succursale dell’istituzione tecnica Manzetti (CAT – ex geometri, in via Chambéry). Inoltre tutti gli edifici scolastici saranno adeguati alle norme antisisma.

Uno degli obiettivi principali riguarda la ristrutturazione degli edifici scolastici che si trovano in prossimità del centro cittadino, “nell’otticadi favorire – ha rimarcato Caveri - l’integrazione della scuola con il contesto urbano, compatibilmente con le esigenze del Comune di Aosta”.

Particolare attenzione sarà posta, negli interventi, alla compatibilità ambientale e al risparmio energetico. In relazione agli obiettivi sopra elencati, secondo quanto assicurato dall’assessore Luciano Caveri, nel bilancio sono state previste le risorse per la costruzione delle quattro palestre; per la prosecuzione delle verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici; la progettazione per la ristrutturazione dell’edificio scolastico di Via Torino, già sede dell’istituzione Regina Maria Adelaide; adeguamento sismico della sede dello IAR in comune di Aosta e dell’istituto Don Bosco in Comune di Chatillon; l’ efficientamento energetico della sede scolastica di Via Frère Gilles in Comune di Verrès e sede dell’ISILTEP; il secondo ampliamento della sede scolastica di Via Chavanne.

“È stato poi previsto – ha aggiunto Caveri - lo stanziamento di risorse da trasferire agli enti locali per l’approvazione di piani di messa in sicurezza degli edifici scolastici sedi di scuole di base, che prevedono il finanziamento di verifiche di vulnerabilità sismica, progettazioni e lavori di messa in sicurezza di non rilevante entità”. Tutti gli interventi saranno preceduti da un confronto con i dirigenti scolastici e con i rappresentanti della Consulta regionale degli studenti “per fornire loro – ha sottolineato Caveri - un riscontro su come si intende procedere per reperire i nuovi locali (aule) e le palestre al fine di garantire un regolare avvio delle attività didattiche in presenza a settembre 2021”.