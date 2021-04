St-Marcel: Al via 'Adotta un fiore', residenti indossano il grembiule da giardiniere

Esperienza già sperimentata con discreto successo ad Aosta, l'iniziativa 'Adottaa un fiore' sbarca anche a Saint-Marcel, dove il Comune chiede ai residenti di prendersi cura dei fiori sul territorio fino a ottobre, innaffiandoli ed eliminando quelli secchi.

I cantonieri comunali sono al lavoro da alcuni giorni per piantare cespugli fioriti sui piazzali di Crétaz e Paquier, accanto alla Casa dell'acqua nell'area Pocher, vicino al punto di raccolta dei rifiuti di Surpian e alle fontane di Prélaz e Prarayer.

Per fornire la propria disponibilità occorre compilare il modulo di adesione disponibile sul sito comunale e all'Ufficio protocollo, per poi consegnarlo via email oppure in Municipio, entro il 3 maggio 2021.

"Durante la bella stagione, i villaggi di montagna sono così belli quando traboccano di fiori - ha spiegato all'Ansa l'assessore Mathieu Villani - e il Comune ha fatto la propria parte acquistando le piante e mettendole a dimora. Per il mantenimento chiediamo l'aiuto dei cittadini che, già in altre circostanze, hanno dimostrato di avere a cuore il loro paese e il desiderio di renderlo accogliente".