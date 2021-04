Azzurro Donna, Uova e colombe pasquali all'ospedale Beauregard

Il gruppo valdostano di Azzurro Donna, movimento femminile di Forza Italia, oggi venerdì 2 aprile sta consegnando uova e colombe pasquali ai bambini ricoverati nel reparto di Pediatria e Neonatologia, alle famiglie dei pazienti ricoverati all'Hospice e al personale medico-sanitario dell'ospedale Beauregard di Aosta.

"In un momento così delicato e difficile, è importante che anche i partiti sappiano fare la loro parte, al di là della mera attività politica - spiega la responsabile valdostana di Azzurro Donna, Katia Guidi - per questo, anche nella nostra regione, così come avviene in altre realtà, abbiamo voluto organizzare questa iniziativa per regalare un sorriso ai più bisognosi in questa 'strana' Pasqua".

"Dopo l'iniziativa dei pacchi alimentari per le famiglie più bisognose organizzata nel primo lockdown, anche quest'anno abbiamo voluto dimostrare la nostra vicinanza ai più deboli in questo periodo di per sé già molto difficile - commenta il coordinatore regionale di Forza Italia Valle d'Aosta, Emily Rini - Questa volta abbiamo voluto regalare un sorriso ai bimbi che in questo momento si trovano loro malgrado in ospedale e un piccolo conforto alle famiglie di chi sta più soffrendo, perché, nonostante il Covid, è bene ricordare che le persone continuano ad ammalarsi anche di altre patologie e ad avere bisogno delle cure del personale medico-sanitario, a cui va il nostro grande ringraziamento per la professionalità e la dedizione che mettono ogni giorno al servizio di noi tutti".