Modifiche alla circolazione lungo la strada regionale di Pontey

Per consentire i lavori di posa di una tubazione gas metano, è disposto un senso unico alternato, regolato da impianto semaforico mobile, della strada regionale n.10 di Pontey, dal chilometro 3+960 circa, in località Torin, al chilometro 6+000, in località Banchet, nel comune di Pontey, dalle ore 8 alle 19, dal 13 al 20 aprile 2021 compreso, esclusi i sabati, le domeniche e i festivi.