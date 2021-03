Modifiche alla circolazione lungo la strada regionale di Champdepraz e del Col di Joux

Per consentire i lavori di posa cavi per fibre ottiche, è disposto un senso unico alternato, regolato da impianto semaforico mobile, della strada regionale n.6 di Champdepraz, dal chilometro 1+035 al chilometro 1+095, in località Fabbrica, nel comune di Champdepraz, dalle ore 7 alle 18, dal 6 al 16 aprile 2021 compreso, esclusi i sabati, le domeniche e i festivi.

L’Assessorato informa altresì che, per consentire i lavori di sostituzione di un tratto di fognatura comunale, è disposto un senso unico alternato, regolato da impianto semaforico monile, della strada regionale n.33 del Col di Joux, al chilometro 1+500 circa, nel comune di Saint-Vincent, in viale IV Novembre, dalle 7 alle 18, dal 7 al 23 aprile 2021 compreso, esclusi i sabati, le domeniche e i festivi.