 / VIABILITÀ E MOBILITÀ

VIABILITÀ E MOBILITÀ | 12 agosto 2025, 12:23

Modifiche alla circolazione lungo la strada regionale n.4 di Issogne

Segnaliamo le modifiche alla circolazione sulle strade regionali, che potrebbero causare disagi temporanei. Vi invitiamo a prestare attenzione alla segnaletica e a seguire le deviazioni indicate, in particolare nelle zone di lavori in corso o interventi di manutenzione. Rimanete aggiornati per pianificare al meglio i vostri spostamenti

Modifiche alla circolazione lungo la strada regionale n.4 di Issogne

L’Assessorato delle Opere pubbliche, Territorio e Ambiente comunica che è stata disposta l’istituzione del divieto di transito lungo la SR 4 di Issogne, dal km 0,273 al km 0,350, sul Ponte Dora Baltea tra i comuni di Verrès e Issogne per i veicoli aventi massa a pieno carico superiore a 26,00 tonnellate, a partire da oggi, martedì 12 agosto 2025

Per i mezzi con massa superiore a 26,00 tonnellate è stato predisposto un itinerario alternativo per raggiungere il Comune di Issogne utilizzando la SR 6 Champdepraz e la strada comunale Issogne – Champdepraz lungo la Dora Baltea.

red

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore