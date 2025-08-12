Modifiche alla circolazione lungo la strada regionale n.4 di Issogne

L’Assessorato delle Opere pubbliche, Territorio e Ambiente comunica che è stata disposta l’istituzione del divieto di transito lungo la SR 4 di Issogne, dal km 0,273 al km 0,350, sul Ponte Dora Baltea tra i comuni di Verrès e Issogne per i veicoli aventi massa a pieno carico superiore a 26,00 tonnellate, a partire da oggi, martedì 12 agosto 2025.

Per i mezzi con massa superiore a 26,00 tonnellate è stato predisposto un itinerario alternativo per raggiungere il Comune di Issogne utilizzando la SR 6 Champdepraz e la strada comunale Issogne – Champdepraz lungo la Dora Baltea.