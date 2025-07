Modifiche alla circolazione su alcune strade regionali

L’Assessorato delle Opere pubbliche, Territorio e Ambiente informa che a partire da oggi, giovedì 31 luglio 2025, è istituita la deviazione obbligatoria per i veicoli di massa a pieno carico superiore alle 26 tonnellate, sulla strada alternativa provvisoria in prossimità del ponte in corrispondenza della confluenza dei torrenti Romberod e Praz Durand, alla progressiva chilometrica 7+300 della S.R. 8 di La Magdeleine.

- per consentire lo scavo e la posa di tubazioni acquedotto e telecontrollo, è disposta l’istituzione di un senso unico alternato, regolato da impianto semaforico mobile o da movieri, lungo vari tratti della SR 25 della Valgrisenche, nel Comune di Arvier, tra il km 3+000 e il Km 10+200, dalle ore 7,00 del 1° agosto alle ore 20.00 dell’8 agosto 2025 e dalle ore 7.00 del 25 agosto alle ore 18,00 del 31 agosto 2025.