MODIFICHE TEMPORANEE ALLA CIRCOLAZIONE PER “AOSTA IN FESTA”

Per consentire lo svolgimento della manifestazione “Aosta in festa”, in programma sabato 16 agosto, tramite un’ordinanza sono state istituite le seguenti modifiche temporanee alla circolazione, in vigore sabato 16 agosto dalle ore 6 alle ore 24:



 divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli, compresi

quelli adibiti a trasporto pubblico di linea urbano e quelli aventi titolo con regolare

permesso Ztl, e a eccezione dei veicoli in servizio di polizia e di soccorso, in piazza

Chanoux e in piazza Roncas (comprese le vie di accesso Forum e San Giocondo);



 divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli in piazza San Francesco per un

totale di 40 stalli di sosta a pagamento per consentire la sosta ai veicoli in uso e a

disposizione degli organizzatori dell’evento e degli operatori partecipanti alle attività

ricomprese nella manifestazione.