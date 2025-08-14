Chiusure notturne in Svizzera sulla A21 tra il Traforo del Gran San Bernardo e Martigny

Alcune notti di chiusura lungo la A21 svizzera, tra il Traforo del Gran San Bernardo e Martigny, per consentire interventi di manutenzione nella galleria des Tules, colpita la scorsa primavera da una valanga. Lo comunica il gestore stradale elvetico, che ha fissato il calendario dei lavori a partire dalla fine di agosto.

Le chiusure, in entrambe le direzioni, scatteranno nelle notti comprese tra il 25 e il 28 agosto, nella notte tra il 1° e il 2 settembre, nelle notti tra il 30 settembre e il 1° ottobre e tra il 1° e il 2 ottobre, oltre alle due notti del 20 e 21 ottobre. In tutti i casi, il traffico sarà interdetto dalle 23 alle 6 del mattino seguente.

Secondo il cronoprogramma, il gestore svizzero prevede di completare gli interventi entro metà novembre, senza ulteriori chiusure notturne.

Nessuna limitazione, invece, sulla strada statale 27 “del Gran San Bernardo”, gestita da Anas, che resterà regolarmente aperta fino alla consueta chiusura invernale del Colle.

