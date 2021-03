Stop alle Batailles de reines almeno fino a maggio

L'esame della normativa ha purtroppo confermato l'impossibilità, per marzo e aprile, di svolgere i combats delle Batailles de reines e le altre manifestazioni zootecniche. E il netto peggioramento della situazione ha ulteriormente confermato l'impossibilità di qualsiasi apertura sulla questione, almeno per il momento".

Lo ha detto il presidente della giunta nell'aula del Consiglio Valle, precisando che "l'Amministrazione regionale continua a lavorare in sinergia per definire dei protocolli di sicurezza che, una volta validati dal Comitato regionale di coordinamento per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro, permetteranno ad allevatori e organizzatori di essere pronti, nel momento in cui la situazione sarà più chiara, a realizzare, con o senza pubblico, i combats e le altre manifestazioni zootecniche. Abbiamo spostato all'inizio di maggio una ulteriore disamina della questione".