Procura indaga su applicazione piano vaccinale in Valle

Un fascicolo d'indagine 'modello 45' ovvero per fatti non costituenti notizia di reato è stato aperto dal pm di Aosta Francesco Pizzato in relazione all'applicazione del piano vaccinale anti-Covid19 in Valle d'Aosta.

Il magistrato ha delegato il Nas dei carabinieri rispetto a due quesiti: verificare l'applicazione in Valle del piano di vaccinazione redatto a livello ministeriale e riscontrare se ci sono state eventuali segnalazioni di persone che sono state vaccinate pur non avendone diritto in base allo stesso piano del ministero della Sanità,.