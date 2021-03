Consiglio Valle approvata norma su segretari comunali

All'unanimità, il Consiglio Valle ha approvato oggi una proposta di legge che contiene disposizioni urgenti per garantire la tempestiva copertura dei posti di segretario degli enti locali a seguito della rideterminazione degli ambiti territoriali sovracomunali.

Il testo, scaturito da un lavoro congiunto tra tutti i gruppi consiliari, è stato iscritto in Aula in via d'urgenza. "Allo scopo di ovviare alle difficoltà finora riscontrate per la copertura dei posti di segretario viene disciplinata l'iscrizione straordinaria di ulteriori soggetti all'ex parte seconda dell'Albo regionale dei segretari, al fine di garantire un sufficiente numero di soggetti incaricabili", ha spiegato Albert Chatrian (Av), che ha illustrato il provvedimento in aula.

Possono presentare la domanda i dirigenti degli enti del comparto unico regionale assunti a tempo indeterminato e i segretari degli enti locali in servizio presso le Regioni a Statuto speciale, ma anche i soggetti in possesso di laurea magistrale e dei requisiti previsti per l'accesso alla qualifica unica dirigenziale; è richiesta la laurea in giurisprudenza, in economia e commercio o una laurea equipollente per legge.