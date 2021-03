L'amaro e angoscioso sfogo di un cittadino impegnato

Certo che governare in tempo di crisi e, peggio ancora, in tempo di emergenza sanitaria è una partita comunque persa. Qualsiasi azione tu vada a proporre creerà da una parte degli scontenti e dall’altra dei contenti.

Scuole chiuse, scuole aperte.

Mobilità tra Regioni SI, mobilità NO.

Non si capisce proprio cosa la gente voglia...Eppure questa terza ondata in atto non nasce dal nulla ... delle cause ci devono per forza essere: colpa dei governi, colpa delle Regioni o colpa dei Comuni ... ad ognuno le conclusioni.

L’unica cosa certa che la libertà individuale è sacrosanta ma è quel fattore della nostra vita sociale che purtroppo ci ha tradito.

In una società deteriorata come la nostra, priva di valori, la libertà diventa elemento di rivolta, elemento per non rispettare le regole, elemento per ritenere noi stessi unici e considerare gli altri come il nulla e pertanto sacrificabili ...

Questa pandemia ha tirato fuori il peggio delle persone, incredibile vedere personaggi con conti in banca a sei zero inneggiare al disordine sociale pontificando dal pulpito improvvisato che a guardarli ti domandi: ma quante mensilità del mio stipendio devo utilizzare per comprare la giacca, il completo, il cappello che indossano..... forse avere più dignità e protestare senza apparire sarebbe, immagino più lodevole ma meno efficace...

Purtroppo questa pandemia rappresenta la società che siamo e quando la politica cerca di intervenire per risolvere questa tragedia, vuol solo dire una cosa: LA MIA SOPRAVVIVENZA PER LA TUA FINE.

Avete notato come la politica e il dibattito del Consiglio regionale abbia cambiato i toni rispetto alla prima ondata della pandemia?

Prima tutti coesi e uniti ora tutti scienziati, analisti, tecnici di protezione civile... diciamolo tutti premi Nobel dell’apparire e del segnare l’angolo con una "pisciatina" ideologica.

ORA BASTA!

Poche parole ma fatti: serve solo lavoro e risorse finanziarie e se la politica vuole avere gli attributi deve avere il coraggio di prendere decisioni scomode che tolgano consenso elettorale e non invece giocare sui social con la disgrazia di qualcuno e l’incapacità di altri.

In Valle D’Aosta troppi scimiottano i leader dell’Italica passione politica, tutti a criticare a postare frasi fatte ma dove sono le proposte concrete?, dove sono le soluzioni? E intanto la parte produttiva del nostro paese muore: Colpa della politica e dei politici? Forse! Colpa della libertà traviata: sicuramente!