Stanziati nove milioni per mutuo prima casa

La Giunta regionale della Valle d'Aosta ha approvato oggi lunedì 15 marzo il rifinanziamento con nove milioni di euro del fondo destinato ai mutui per la prima abitazione e per gli interventi di recupero edilizio privato.

"Le nuove risorse - si legge in una nota - provenienti dalla disponibilità finanziaria del fondo di rotazione, consentono di proseguire l’impegno intrapreso volto a soddisfare le domande di mutuo pregresse, finanziando ulteriori 62 domande, di cui 51 domande di mutuo presentate per la prima abitazione e 11 domande di mutuo presentate per interventi di recupero edilizio privato".