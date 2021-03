Carmela Fontana 'Non toccate la legge contro l'azzardopatia'

“Apprendo con preoccupazione la volontà di alcune forze politiche di limitare i luoghi sensibili per la collocazione di slot. Purtroppo il fenomeno dell’ azzardopatia è ancora molto presente nella nostra regione e coinvolge anche minorenni. Dopo le audizioni in quinta commissione e aver appreso i dati ci siamo trovati tutti uniti per arginare questo problema. Sarebbe molto grave abbassare la guardia proprio ora". Carmela Fontana commenta le ipotesi di metter mano alla legge regionale contro l'azzardopatia.

All'epoca consigliera regionale del Pd e oggi esponente dell'associazione Area Democratica-Gauche Autonomiste, Carmela Fontana figura fra i promotori di della legge redatta in base alle analisi messa disposizione del SerD dell'USL della Valle d'Aosta, da cui si evinceva che il problema della dipendenza dal gioco d'azzardo stava assumendo dimensioni importanti anche nella nostra regione, si è battuta con convinzione e determinazione.

"Una legge - spiegano i coordinatori di Gv: Gianni Champion e Raimondo Donzel - ha funzionato ma a distanza di poco più di cinque anni c'è chi ora vuole rivederla, rischiando di vanificare lo sforzo profuso".