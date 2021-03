Presidente Lavevaz, 'Nostra priorità è crisi sanitaria'

"Assoluta priorità alle risposte in primis alla crisi sanitaria e a seguire a quella sociale ed economica che ne consegue, è stata data nel Documento di economia e finanza regionale Defr 2021-2023, varato ieri dalla Giunta regionale".

Lo ha detto il Presidente della Giunta, Erik Lavevaz, spiegando inoltre che il Defr "colloca in una posizione subordinata parte delle iniziative previste nel programma di legislatura".

Si tratta, secondo Lavevaz, di un "documento frutto di un'attenta analisi e calato nella situazione socio economica molto complessa che dovremo affrontare innanzi tutto nel 2021, ma anche nel biennio successivo".

"Sempre nella Giunta di ieri - ha proseguito il Presidente - abbiamo anche approvato un disegno di legge volto a fornire le prime risposte immediate a tutti quei lavoratori, in particolare agli stagionali dello sci e dell'indotto, che non hanno potuto fare un giorno di lavoro e ora hanno cessato di beneficiare della disoccupazione. Una prima risposta, questa, in attesa dell'approvazione del rendiconto 2020. Le strutture stanno lavorando per arrivare, come previsto, all'approvazione del consuntivo entro il prossimo 30 aprile; parallelamente, si sta lavorando all'elaborazione della legge di assestamento, che sarà finalmente lo strumento per dare le risposte che imprese, famiglie e professionisti si aspettano".