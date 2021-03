Contagi Covid in due classi dell'Isiltp di Verres, domani tamponi a tutti gli studenti

Si tratta di una coincidenza fortuita, perchè la programmazione era stata decisa giorni fa, fatto sta che la campagna di vaccinazione organizzata per i 5900 studenti valdostani inizia martedì 9 marzo all'Isiltp di Verres dove da oggi due classi sono state poste in quarantena (e con gli studenti anche tutti i loro insegnanti).

Era già accaduto nel marzo 2020: allora a risultare positivo al Covid era stato un insegnante, ora si tratta di alcuni studenti contagiati dal coronavirus.

"Inutile anzi dannoso fare allarmismo - commenta l'assessore regionale all'Istruzione, Luciano Caveri - si tratta di una situazione sotto controllo e non si può in alcun modo affermare la sussistenza di un cluster alla ex Brambilla".