Arrestato cittadino kossovaro al traforo del Monte Bianco

Nel fine settimana appena trascorso la polizia in servizio alla traforo del Monte Bianco ha arrestato I.B. cittadino kosovaro di 46 anni.

Gli agenti, in collaborazione con personale dell’Esercito e del Reparto Mobile di Torino, nell’ambito dell’attività di contrasto al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e alla criminalità transfrontaliera hanno effettuato il controllo su un veicolo in entrata in territorio nazionale con targa svizzera, condotto dallo straniero.