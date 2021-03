Jovençan: Il Comune aderisce alla Giornata della gentilezza verso i neonati

Dopo quello di Oyace, anche il Comune di Jovencan aderisce alla Giornata nazionale della gentilezza ai nuovi nati. L'iniziativa nasce nell'ambito del progetto nazionale di 'Costruiamo gentilezza' ed è in calendario prossimo 21 marzo, in occasione dell'inizio della Primavera.

L'adesione è nata su iniziativa del sindaco , Riccardo Desaymonet ed è stata proposta dell'assessore Paola Petit-Pierre. Secondo gli amministratori comunali "un significato particolarmente importante per tutta la comunità é senza dubbio quello dell'arrivo di nuovi nati soprattutto in un periodo nel quale l'emergenza sanitaria ha colpito duramente le nostre comunità e anche per il continuo calare negli anni delle natalità".

La giornata inoltre "deve essere un riconoscimento a quelle famiglie o coppie che in un periodo difficile hanno comunque sentito la necessità di costruire una famiglia dando alla luce questi nuovi sette piccoli compaesani che andremo a festeggiare il 21 marzo". Alla cerimonia è attesa la partecipazione dei quattro nati nel 2020 e dei tre del 2019, accompagnati solo dai loro genitori e nel rispetto del distanziamento.