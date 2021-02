Presidente Lavevaz, 'bene zona bianca ma stagione sci è finita'

"E' ormai difficile immaginare l'apertura degli impianti sciistici e di tutto l'indotto per una sola settimana. Il lavoro che si era fatto per aprire il 15 febbraio aveva un senso legato a un'apertura che potesse durare mesi. La stagione sciistica è indubbiamente finita". Così il presidente della Giunta regionale, Erik Lavevaz è intervenuto questa mattina alla trasmissione 'The Breakfast', su Radio Capital, riguardo all'ipotesi di un passaggio della Valle in zona bianca.

"Aspettiamo conferma dei dati: sono confortanti ma in leggero aumento per quanto riguarda i contagi perciò bisogna restare prudenti. Non possiamo sperare di restare in zona bianca per più di qualche settimana. Non sarà automatica l'apertura di musei e palestre", ha spiegato Lavevaz.