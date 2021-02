Maison Val d'Aoste Paris, association entrepeneurs pour gerer

Pour la Maison du Val d'Aoste à Paris un étude de Finaosta indiquait pour sa gestion les hypothèses d'un partenariat public-privé ou d'une association d'entrepreneurs valdôtains. La vente de l'immeuble n'est pas exclue. Le président de la Région Vallée d'Aoste Erik Lavevaz l'a communiqué au sein du Conseil régional, répondant à une interrogation de la Lega.

''Cette hypothèse était en cours d'approfondissement fin 2019 - début 2020 - a dit -, mais la pandémie n'a pas permis de poursuivre l'analyse. Finaosta s'était adressée au printemps 2019 à la Chambre valdôtaine, pour vérifier si les entrepreneurs locaux étaient intéressés à une possible gestion directe. La Chambre avait confirmé l'importance générale du marché français, toutefois elle avait indiqué que les conditions n'étaient pas réunies pour une gestion directe de la Maison du Val d'Aoste par les associations. La troisième option, enfin, prévoyait la vente ou la location de l'immeuble''.

''La Maison du Val d'Aoste est l'un des dossiers que le Gouvernement régional entend approfondir très prochainement - a-t-il ajouté -, avec la collaboration de Finaosta et de tous les acteurs susceptibles d'apporter des idées et des propositions''. En 2020, le coût d'entretien de l'immeuble de Paris s'est élevé à 41 mille 120 euros. Quant à la valeur de l'immeuble, la dernière expertise de 2019 faisait état d'une valeur comprise entre 1 million 490 mille euros et 1 million 430 mille euros, en fonction de la méthode d'estimation utilisée. (ANSA).