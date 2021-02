In arrivo sostegno regionale a Guide alpine e Maestri di sci

La Giunta regionale ha concesso, per l’anno 2021, un contributo forfettario massimo di 170 mila euro a favore dell’Unione Valdostana Guide di Alta Montagna-Uvgam e un contributo forfettario massimo di 272 mila euro a favore dell’Associazione Valdostana Maestri di Sci, a sostegno dell’attività dei due enti.

Inoltre l'Esecutivo, "al fine di non aggravare ulteriormente - si legge in una nota - la situazione economico-finanziaria delle imprese beneficiarie dei mutui concessi ai sensi della legge regionale 19/2001 'Interventi regionali a sostegno delle attività turistico-ricettive e commerciali' ha disposto il differimento di 18 mesi dei termini per l’erogazione a saldo dei mutui e la stipula dei relativi contratti definitivi stabiliti con le deliberazioni della Giunta n. 462/2019 e n. 1098/2019.