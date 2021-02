Il luminare di Oculistica Roberto Orsi lascia il Beauregard e torna a Torino

Dopo le dimissioni presentate pochi giorni fa dalla dottoressa Maria Rita Gallina, che ha lasciato la dirigenza di Pediatria e Neonatologia della Usl VdA per un incarico all'Azienda ospedaliera Maggiore della Carità a Novara, un altro medico di alta professionalità è in procinto di abbandonare la Valle d'Aosta. Roberto Orsi, 61 anni, medico chirurgo torinese e primario dal novembre 2016 del reparto di Oculistica all'ospedale Beauregard, ha vinto il concorso per l'incarico di pari nomina alla struttura di Oculistica della rete ospedaliera 'Maria Vittoria'-San Giovanni Bosco' a Torino.

Luminare di oftalmica con all'attivo migliaia di interventi come primo operatore, con svariate specializzazioni nel campo, divenuto in pochi anni autentico punto di riferimento per tanti valdostani con problemi di vista, Orsi è risultato primo in graduatoria e sebbene non sia ancora giunta la sua lettera di dimissioni ai vertici Usl, il ritorno del medico nel capoluogo piemontese è dato per certo.

"Il concorso vinto è prestigioso ed è di alta responsabilità e rilevanza, degno certamente di un professionista sanitario di eccellenza qual'è Roberto Orsi - commenta Angelo Pescarmona direttore generale della Usl VdA - che inoltre abita di fatto con la sua famiglia a poche centinaia di metri dalla struttura ospedaliera dove presto potrebbe prendere servizio. Attendiamo notizie nei prossimi giorni e ci siamo attivati per individuare il possibile sostituto, in grado di guidare l'ottima struttura di Oculistica del Beauregard".