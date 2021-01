Saint-Marcel vise valorisation biens culturels

Récupérer et valoriser les sites et les biens culturels d'intérêt touristique majeur de Saint-Marcel: a cet effet la Commune visé au réaménagement des espaces extérieurs du Château de Surpian, travuax qui comprendront également l'Oratoire de la Madonna dei 7 Dolori et la fontaine historique.

Dans la commune il y a le site minier de Servette, ouvert en 2016 et inscrit cet été dans le circuit de l'Association des abonnements aux musées. Il y a la villa romaine d'Eteley, à 1720 mètres d'altitude, découverte en 2012 et récemment objet de fouilles archéologiques et d'études financées dans le cadre du projet Interreg-Sono: aujourd'hui la pièce archéologique d'époque romaine est considérée comme la plus en altitude jamais découverte et peut-être une preuve tangible de l'exploitation minière dans les Alpes déjà à l'époque romaine.

Il y a le château de Surpian qui verra en 2022 le premier lot des travaux de restauration financés à plus de 500.000 euros par Interreg-Mineralp: l'objectif est d'en faire un centre d'information et de communication de la mine de Servette, siège du musée minier et également point de repère pour accueillir des moments de formation professionnelle et universitaire. (ANSA).