Presidente Giunta Lavevaz e sindaco Nuti provano a immaginare l'Aosta del futuro

Una programmazione condivisa e sinergica degli interventi e delle azioni da attuare per Aosta e per i quali vi deve essere il coinvolgimento di entrambi gli enti. Questo il tema dell'incontro svoltosi oggi lunedì 25 gennaio tra Regione e Comune di Aosta a Palazzo regionale, alla presenza del Presidente della Regione Erik Lavevaz, del sindaco di Aosta Gianni Nuti e di tutti gli assessori delle due giunte.

"È stato il primo di una serie di incontri che avranno cadenza trimestrale – spiegano il Presidente Erik Lavevaz e il sindaco Gianni Nuti – e che saranno finalizzati a un confronto periodico sulle molte iniziative che vedono coinvolte entrambe le amministrazioni. I due governi hanno iniziato la propria attività nello stesso momento, dopo una tornata elettorale congiunta: la prospettiva di avere di fronte un quinquennio di attività è quindi un’opportunità preziosa per programmare e progettare insieme, con un confronto che sia costante pur nel rispetto dell’indipendenza e della complementarietà dei due enti".

Gli argomenti con i quali si è aperta la condivisione sono molti: dalla viabilità e trasporti all’edilizia scolastica e a quella residenziale pubblica. Al tavolo di confronto allargato alle due giunte si intercaleranno le riunioni di gruppi di lavoro tematici.

Sono molte le azioni in favore del capoluogo regionale che hanno necessità del raccordo tra Regione e Comune di Aosta – concludono il Presidente Lavevaz e il sindaco Nuti – E’ quindi indispensabile un confronto sistematico, oggi ancora più urgente ed essenziale per poter affrontare in maniera coordinata l’emergenza sanitaria e tutte le situazioni e le problematiche che da essa derivano.