Sindacato polizia penitenziaria, 'urgente direttore carcere Brissogne'

"Preso atto dell'inefficenza dell'Amministrazione centrale e Distrettuale, non ci resta che chiedere aiuto alla politica regionale, che spesso si è dimostrata più sensibile della matrigna romana". Lo scrive in una nota il sindacato Osapp-Organizzazione sindacale autonoma polizia pentinenziaria, in merito alla "continua mancanza da anni di un Direttore titolare" per la Casa circondariale valdostana di Brissogne.

"Chiediamo - prosegue l'Osapp - l'intervento del Presidente e Prefetto della Valle d'Aosta, Erik Lavevaz, affinché si trovi una soluzione a questa incresciosa situazione che ormai va avanti da anni". "Dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - si legge ancora - non possiamo che aspettarci che emani il solito interpello Nazionale fra i Direttori, che andrà deserto. Così credendo la loro coscienza sarà a posto. Ribadiamo la necessità di una soluzione, che potrebbe essere anche un concorso regionale per Direttore del carcere valdostano".