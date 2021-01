Trasporti pubblici potenziati in Valle in vista della riapertura delle scuole

Il rafforzamento del trasporto su gomma con 90 corse aggiuntive e il raddoppio della composizione di alcuni treni sulla tratta Aosta-Torino sono alcune delle misure adottate in Valle dalla Regione per la riapertura delle scuole, prevista per giovedì prossimo 7 gennaio. I mezzi pubblici saranno gratuiti almeno fino a fine febbraio. Inferiore alle aspettative è stata la risposta al questionario inviato alle famiglie che ha coinvolto solo il 56,4 per cento del totale degli iscritti alle scuole secondarie di secondo grado.

L'organizzazione dei trasporti è stata predisposta tenendo conto dei vincoli imposti dalla normativa nazionale che prevedono un coefficiente di riempimento dei mezzi del 50 per cento. I servizi di pullmann aggiuntivi (90 corse) costeranno circa 180 mila euro al mese. Il raddoppio della composizione dei treni riguarderà la corsa in arrivo ad Aosta alle 7.38 e quella in partenza dal capoluogo alle 13,40, oltre alla disponibilità di due autobus di rinforzo per il treno in partenza da Aosta alle 6,39 nella tratta tra Ivrea e Torino, per l'utenza piemontese.

Per evitare gli assembramenti di studenti all'arrivo e alla partenza dei mezzi, nei pressi delle scuole e nelle aree urbane più critiche (Aosta e Verrès), è stata coinvolta l'Associazione Nazionale Alpini ed è stata prevista la presenza delle Forze dell'ordine.