Assessora Minelli, 'Lavoriamo per elettrificazione ferrovia'

"Nel settore dei trasporti un forte impegno sarà posto nell'accelerazione dell'iter di predisposizione del progetto definitivo di elettrificazione della tratta ferroviaria Ivrea/Aosta e nell'indurre Rete Ferroviaria Italiana a definire tempi certi per la realizzazione dei lavori necessari per la riapertura della linea Aosta/Pré-Saint-Didier".

Lo afferma l'assessora regionale all'Ambiente, trasporti e mobilità sostenibile, Chiara Minelli, secondo cui contemporaneamente occorre potenziare "il servizio di trasporto pubblico su gomma, in particolare nelle vallate laterali. Intendiamo proseguire negli adempimenti per la bigliettazione unica, assumere misure per la gratuità dei trasporti pubblici per i giovani e definire il nuovo contratto per il trasporto dei disabili".

Per quanto riguarda la mobilità sostenibile occorre incentivare "la mobilità elettrica", dando "piena attuazione alla legge regionale 16/2019". Inoltre "vogliamo dare un ruolo molto più importante alla bicicletta sia come mezzo per recarsi al lavoro e a scuola, sia come strumento per conoscere la Valle d'Aosta con i percorsi ciclabili d'interesse turistico. Strategica è la Ciclovia Baltea da Pont-Saint-Martin a Courmayeur, collegata con la rete Bicitalia. Presto porteremo all'attenzione del Consiglio il Piano Regionale della Mobilità Ciclistica".

L'assessora prevede poi di "finalizzare la procedura di ampliamento del Parco naturale del Mont Avic, a partire dall'inserimento di un nuovo settore di proprietà privata". Riguardo "alle discariche di inerti e rifiuti speciali e ai problemi acuti di Pompiod e Chalamy" nel 2021 "intendiamo condurre approfondimenti sulla possibilità di ulteriori provvedimenti normativi".