I padri possono tornare in sala per assistere al parto cesareo

I padri dei bambini nascituri da madri sottoposte a taglio cesareo elettivo possono nuovamente accedere alla sala operatoria, come nel periodo precedente all'emergenza sanitaria da Covid-19

Lo ha comunicato la struttura complessa Ostetricia e Ginecologia dell'Usl comunica precisando che "il padre sarà sottoposto a tampone insieme alla gravida presso la tenda Drive-in della Pepinière d'entreprises, 48 ore prima dell'intervento programmato".

"Nell'ottica di una riapertura graduale del reparto di degenza - si legge in una nota - è consentito, previa effettuazione del tampone, l'ingresso alla sala parto e al reparto anche ai padri (e/o ad altre persone di fiducia, su indicazione delle pazienti) in determinati casi specifici, come le interruzioni di gravidanza spontanee (aborto ritenuto, ITg, Mef).

Padri e/o persone di fiducia effettueranno il tampone insieme alla donna". Inoltre, si ricorda che Il reparto di Ostetricia e Ginecologia dell'ospedale Beauregard di Aosta ha attivato un protocollo che prevede l'effettuazione di tamponi per Covid-19 alle donne gravide alla trentottesima-trentanovesima settimana di gestazione.

Le assistite vengono sottoposte al tampone anche al momento del ricovero pre-parto. Questa procedura, applicata per la prima volta in Italia, permette di poter fare entrare in sala parto anche i papà, salvo diverse controindicazioni.