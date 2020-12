Pronta nuova ordinanza Covid, sì a scialpinismo ed escursioni; su bar e ristoranti confronto con i medici

E' alla firma per venerdì 11 dicembre dal Presidente della Giunta, Erik Lavevaz, la nuova ordinanza regionale nell'ambito dell'emergenza Covid contenente le attese nuove disposizioni sulla pratica dello scialpinismo, le escursioni, ma anche su bar e ristoranti, nonchè suegli spostamenti tra comuni.

Il provvedimento dovrebbe consentire la pratica dello scialpinismo e delle escursioni con le racchette da neve, per gli altri punti la situazione è più complessa e non c'è unanimità di vedute con la parte sanitaria dell'Unità di crisi: i medici contestano l'eccessivo 'alleggerimento' delle misure anticontagio.

"Nei prossimi giorni, saranno effettuati approfondimenti specifici sulla situazione delle attività di ristorazione in rapporto ai dati sanitari-epidemiologici della Valle d'Aosta - si legge in una nota della Presidenza di Giunta - e in relazione anche alla prossima entrata in vigore della legge regionale Misure di contenimento della diffusione del Virus sars-Cov-2 nella attività sociali ed economiche della Regione in relazione allo stato di emergenza approvata dal Consiglio regionale".