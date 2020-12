Giunta valuta possibile riapertura bar e ristoranti

"Nei prossimi giorni saranno effettuati approfondimenti specifici sulla situazione delle attività di ristorazione in rapporto ai dati sanitari-epidemiologici della Valle d'Aosta e in relazione anche alla prossima entrata in vigore della legge regionale 'Misure di contenimento della diffusione del Virus sars-Cov-2' in relazione allo stato di emergenza approvata dal Consiglio Valle".

Lo dichiara, in una nota, la Presidenza della Giunta regionale, ricordando tuttavia che in base a quanto previsto per la fascia arancione "attualmente restano sospese le attività dei servizi di ristorazione fra cui bar, pub, ristoranti e gelateria; sono invece consentite la vendita da asporto dalle ore 5 alle ore 22 e la consegna a domicilio senza limiti di orario" e che "sono comunque vietati gli assembramenti in prossimità dei locali e il consumo sul posto".