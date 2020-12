Ex priorato Saint-Benin di Aosta ospiterà Convitto Chabod

Un progetto importante di riqualificazione, da tempo nei cassetti di Palazzo regionale, pronto ora a divenire realtà': è stato infatti avviato l'iter per la ristrutturazione dell'ex priorato Saint-Benin di Aosta, che ospiterà una parte del Convitto regionale Federico Chabod.

Lo storico edificio è da tempo in stato di semi abbandono ma dovrebbe dunque tornare presto a nuova vita.

Nella prima fase la Regione affiderà l'incarico di redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica. Il costo dell'intervento complessivo è stimato in 9,2 milioni di euro, di cui 6 milioni per la sola esecuzione dei lavori. L'assessorato alle opere pubbliche utilizzerà gratuitamente la piattaforma informatica dell'ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori per la gestione on-line del concorso di progettazione.

"L'obiettivo dell'intervento - spiega l'assessore regionale alle Finanze, Carlo Marzi - è l'ampliamento dell'offerta di servizi residenziali, di ristorazione e assistenza a favore degli studenti di tutti i gradi di scuola, attraverso il futuro trasferimento presso l'ex priorato Saint-Bénin di funzioni attualmente insediate nella sede principale del convitto".