Ferrero assume Operai e Impiegati. Come candidarsi

A dicembre Ferrero, la multinazionale italiana specializzata nei prodotti dolciari, ha aggiornato gli annunci di lavoro riguardanti l’assunzione di Operai e Impiegati. La ricerca è rivolta a Operai da inserire presso i diversi stabilimenti e Operai Produzione Korvella, i quali dovranno dedicarsi ai clienti e occuparsi del prodotto ottenendo risultati brillanti, movimentare e scaricare le materie prime in entrate sulle linee di produzione, occuparsi di attività di cernitura, sgusciatura, selezione e condizionamento di nocciole e della attività di imballaggio etc. Essi dovranno avere attenzione per il cliente e per il prodotto, capacità interpersonali e comunicative, attitudine al lavoro in team e cooperazione, flessibilità, precisione e sensibilità verso i temi della sicurezza sui luoghi di lavoro. Le altre assunzioni riguardano Manutentori Meccanici ed Elettronici, che dovranno occuparsi di diverse tipologie di intervento tra le quali: pompe automatiche, pompe per cioccolato, magazzini automatici, isole robotizzate e macchine confezionatrici complesse oltre a preparare e confezionare i prodotti; Manager delle Infrastrutture, che dovranno garantire la manutenzione e progettare nuove strutture conformi alle normative locali, coordinare la manutenzione nelle strutture, controllare i requisiti legali relativi agli edifici e all'antincendio e garantire la conformità alla sicurezza nelle strutture; Specialisti in Gestione dei Dati, che dovranno contribuire all'intero ciclo di vita dell'applicazione, garantire il costante e continuo aggiornamento delle tecnologie di propria competenza, gestire un team dei principali fornitori di software, eseguire analisi e diagnosticare i problemi etc.

