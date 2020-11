AOSTA: PUBBLICATO L’AVVISO PER LA SELEZIONE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA

Nella sezione “Incarichi” del sito Internet comunale (percorso “Servizi online”, Bandi di gara e contratti”, “Incarichi”) è stato pubblicato l’avviso per la selezione dei componenti della Commissione edilizia. Il documento è consultabile al seguente link: www.comune.aosta.it/it/servizi_online/bandi_di_gara_e_contratti/5121/ .

La Commissione dovrà essere composta da sette membri esterni all’Ente, competenti per esperienza e specifica preparazione nelle discipline riguardanti l’edilizia, l’urbanistica e l’ambiente, compresa la geologia. Resta in carica per tutta la durata del mandato amministrativo della Giunta nel corso del quale è stata nominata.

I candidati in possesso delle condizioni e dei requisiti richiesti dall’avviso devono far pervenire la propria candidatura, accompagnata dalla documentazione richiesta, tramite la domanda redatta secondo il modello disponibile sul Sito Internet comunale esclusivamente mediante modalità telematica all’indirizzo protocollo@pec.comune.aosta.it, entro le ore 12 del 15 dicembre.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi direttamente all’Ufficio Edilizia telefonando dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 12, ai numeri 0165-300.480 o 0165-300.4502 o ancora inviare una e-mail all’indirizzo edilizia@comune.aosta.it.