Modifiche alla circolazione lungo le strada regionali di Champorcher e Verrayes

Sono previste modifiche alla circolazione lungo la strada regionale di Champorcher e di Verrayes.

Per consentire i lavori di ampliamento della rete in fibra ottica, è disposta l’istituzione di un senso unico alternato, regolato da impianto semaforico mobile o da movieri al traffico stradale, lungo la sr 2 di Champorcher, nel comune di Hône, dalla progressiva chilometrica 0+600 alla progressiva chilometrica 1+300, in via Emile Chanoux, dalle 7 alle 18, da oggi, lunedì 16 novembre a venerdì 27 novembre 2020, esclusi i sabati, le domeniche e i festivi.

Per consentire il taglio delle piante previsto dai lavori di rifacimento del marciapiedi lungo la sr 11 di Verrayes, è disposta la chiusura al traffico stradale dalla progressiva chilometrica 0+000 alla progressiva chilometrica 0+150 (via Arbreraz), nel comune di Chambave, dalle 8 di oggi, lunedì 16 novembre alle 17 di venerdì 20 novembre 2020.

Per consentire i lavori di rifacimento del marciapiedi lungo la medesima strada regionale sarà istituito un senso unico dalla progressiva chilometrica 0+000 alla progressiva 0+150 (via Arberaz), dalle 17 di venerdì 20 novembre alle 17 di venerdì 18 dicembre 2020, compresi i sabati, le domeniche e i festivi .