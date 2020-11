Proseguono i servizi della Caritas Diocesana

Le strutture di accoglienza rimangono regolarmente aperte, con il rafforzamento delle precauzioni e delle necessarie misure di sicurezza; la mensa Tavola Amica prosegue il suo servizio essenziale di sostegno alimentare a chi si trova in grave disagio attraverso la distribuzione di un pasto da asporto; la raccolta abiti prosegue attraverso i contenitori stradali, ad eccezione del Comune di Aosta, dove i contenitori saranno chiusi e non utilizzabili: la popolazione residente in Aosta è invitata pertanto a conferire direttamente presso il Magazzino in Regione Tzamberlet, che resterà aperto da lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12, solo per ricevere merce e dove sono comunque presenti alcuni contenitori stradali per conferire abiti in qualunque altro orario. Si invitano pertanto tutte le persone a non abbandonare abiti in prossimità dei cassonetti chiusi , e in generale invitiamo tutti i cittadini a ridurre gli spostamenti allo stretto necessario. La raccolta di mobili e altri oggetti per la casa è sospesa.Per tutte le richieste di aiuto resta attivo il numero verde 800 909 216.