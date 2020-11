Lavevaz e la Giunta ringraziano l'Esercito, 'sempre presente e attivo nell'emergenza'

"Crediamo sia giusto ringraziare l’Esercito per la sensibilità e la disponibilità dimostrate nel fornire supporto logistico e tecnico nella gestione dell’emergenza Covid".

Così una nota firmata dal Presidente della Giunta, Erik Lavevaz e dall'assessore regionale alla Sanità, Roberto Barmasse, che a nome del Governo regionale ricordano come il personale dell’Esercito sia impegnato in Valle "su due aspetti: da un lato stanno affiancando il 118 al 'drive in' dove si stanno effettuando i tamponi rapidi e, nei prossimi gestiranno il secondo padiglione, dall’altro stanno fornendo aiuto agli operatori della sala operativa regionale di Protezione civile, in considerazione del fatto che è incrementato notevolmente il lavoro legato all’epidemia".

Una collaborazione da parte dei militari che, ricordano Lavevaz e Barmasse, "nei momenti di emergenza regionale, non è mai venuta a mancare e sulla quale la Valle d’Aosta ha sempre potuto contare".