Aosta: 'Cimitero al buio, le tombe dei nostri cari off limits dopo le 16,30'

E' più una questione di sicurezza che di decoro, ma le luci spente al cimitero di Aosta in questi giorni di ricorrenze religiose la dicono lunga sui ritardi nella manutenzione ordinaria di aree pubbliche comunali del capoluogo.

Un guasto all'impianto di illuminazione ha generato un black-out sia in alcuni aree interne sia nelle adiacenze del cimitero: "Le visite alle tombe devono avvenire necessariamente entro le 16,30 - commenta un'aostana che nei giorni di Ognissanti si è recata ai loculi dei suoi cari - se non si vuole vivere la sgradevole sensazione di aggirarsi al buio nel viale che porta dall'ingresso al parcheggio, o se si ha necessità di provvedere alla manutenzione della tomba, come ad esempio bagnare i fiori. Io come altri visitatori ho segnalato il disagio ai custodi, che mi hanno assicurato di aver già, a loro volta, informato il Comune del problema". Si attende, ora, un intervento risolutore.