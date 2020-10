Dance, conférence en ligne sur histoire, culture et société

T*Danse - Danse et Technologie - Festival International de la Nouvelle Dance confirme la conférence ''Danse et transformations. Histoire, culture et société'' par Alessandro Pontremoli.

Prévu le vendredi 30 octobre à 10h30 à la Bibliothèque Régionale d'Aoste, se déplace en ligne à la même heure, au sein du programme "Voci di Cittadella" accessible en streaming en direct via les chaînes Facebook et Instagram de Citadelle des jeunes et T*Danse, plus tard également disponible sur le site Web vocidicittadella.com. D'autres changements de programme seront communiqués ultérieurement. (ANSA).