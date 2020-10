Nomine di competenza regionale in scadenza

L’Amministrazione regionale informa che, in applicazione della l. r. n. 11/1997 sulle nomine e le designazioni di competenza della Regione in società, enti, fondazioni, associazioni ed istituti pubblici e privati è possibile presentare candidatura per le seguenti nomine in scadenza il 16 novembre 2020:

Arer - Azienda regionale per l’edilizia residenziale

Per il Consiglio di amministrazione: 1 presidente,1 vicepresidente e 1 consigliere

Per il Collegio dei revisori dei conti: 1 presidente, 1 componente effettivo e 2 componenti supplenti.

Per la Commissione elettorale circondariale 3 componenti effettivi e 3 componenti supplenti.

Per la Sottocommissione elettorale circondariale 3 componenti effettivi e 3 componenti supplenti.

Per il Comitato misto paritetico per le servitù militari 7 componenti effettivi e 7 componenti supplenti

La documentazione e la modulistica per la presentazione delle candidatura e per ulteriori informazioni sono a disposizione all’Ufficio nomine della Segreteria della Giunta regionale, al quarto piano di Palazzo regionale, ad Aosta, (telefono 0165 27 38 34) e reperibili online sul sito della Regione Valle d’Aosta alla pagina www.regione.vda.it/<wbr></wbr>amministrazione/nomine/<wbr></wbr>default_i.asp, nella sezione Amministrazione regionale>Nomine in scadenza.