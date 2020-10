Assessora Minelli, 'ragioniamo su abbandono gasolio per parchi autobus'

Il nuovo Governo regionale ha approvato le modalità per l'impiego di risorse stanziate dal ministero dei Trasporti destinate al rinnovo dei parchi autobus, utilizzati per il trasporto del servizio pubblico locale.

"Sulla scelta immediata abbiano dato corso a quanto già determinato in precedenza – dichiara l’assessora regionale all’Ambiente e Trasporti, Chiara Minelli - , ma per le decisioni future abbiamo voluto evidenziare, nell’atto approvato dalla Giunta, che le scelte in merito al trasporto pubblico locale dovranno tener conto di differenti valutazioni sui mezzi da utilizzare, valutazioni che dovranno dare attuazione alle linee guida approvate dal Consiglio regionale nel dicembre 2018 sull' abbandono dell'utilizzo di fonti fossili, quali il gasolio, entro il 2040, su tutto il territorio regionale".