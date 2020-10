Aosta: Jersey stradali per rendere più sicuro l'accesso alla scuola Einaudi

Saranno installate venerdì 26 ottobre le barriere Jersey in cemento per rendere più sicuro e comodo l'accesso a un ingresso della scuola pubblica Einaudi, ad Aosta. L'istituto scolastico occupa un'area molto trafficata tra viale della Pace, via Guedoz e corso XXVI febbraio; a seguito di diverse segnalazioni da parte di cittadini, soprattutto genitori degli studenti, che lamentavano problemi di attraversamento all'ingresso di via Guedoz a causa del continuo passaggio di vetture, l'Amministrazione comunale di Aosta ha ritenuto opportuno provvedere all'installazione urgente delle barriere che, oltre a incanalare il flusso stradale, permetteranno di delineare l'area di ingresso della scuola.

"Saranno tolti due stalli di sosta per consentire il piazzamento dei jersey che, oltre a rendere più sicuro l'attraversamento pedonale, consentiranno anche maggiore distanziamento in questo periodo di emergenza Covid", spiega il comandante della Polizia locale, Fabio Fiore.

"Cerchiamo di intervenire con la massima tempestività possibile - commenta il sindaco di Aosta, Gianni Nuti - laddove la cittadinanza segnala maggiori disagi e problematiche. La viabilità del capoluogo valdostano necessità sicuramente di ulteriori passi verso una mobilità sempre più sostenibile e a misura di pedone. Andiamo in questa direzione".